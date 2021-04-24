شكرا لقرائتكم خبر عن ردود صادمة من جماهير أرسنال على عتاب النني لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ردت عدد من جماهير نادي أرسنال على رسالة العتاب التي وجهها لهم النجم المصري محمد النني، لاعب وسط الجانرز، خلال حديثه، أمس الجمعة، الذي طالبهم فيه بتشجيعه وليس إحباطه، حسب تعبيره.

وكان النني قد وجه رسالة عتاب لجماهير أرسنال خلال حواره مع «فوتبول ديلي» قائلًا: «أحتاجكم أن تساندوني لا أن تحبطوني، مشجعون تعني أن عليكم التشجيع، لا أن تنتظروني أن أخطيء في تمريرة أو أخوض مباراة سيئة ثم التحدث عني، عليكم أن تشجعوني في اللحظات السيئة، ليس في اللحظات الجيدة، في اللحظات الجيدة الجميع يكون مساندًا».

وأضاف: «أحتاجكم حين أخوض مباراة سيئة، أحتاجكم بجانبي تقولون لي»لا أنت جيد، استمر، نحن بجانبك«، هذا سيجعلني سعيدًا وستجعلون العالم سعيدًا، ستجعلوني أتحسن أكثر لأنني أرى المساندة بجانبي».

ومن جانبهم، رد بعض المشجعين على الفيديو المنشور على صفحة «فوتبول ديلي» على «تويتر»، فقال «أندرياس»: إذا لعب لاعب بشكل سيء فهذه مسؤوليته وليست مسؤولية الجماهير، نحن من حقنا أن نستاء حين يكون هناك لاعبين يركضون في المساحة الخالية وكل ما يفعله الرجل (النني) أن يعطهم ظهره وينظر إلى المدافعين«.

كذلك، علق «ياش»: «ولكنه يلعب بشكل سيء في كل مباراة»، فيما أضاف «هارفي أيده»: «لاعب متوسط المستوى في حوالي 89% من مبارياته مع أرسنال، ولا يزال يطلب المساندة، اثبت نفسك في الملعب».

وعلق رابع بحساب يحمل اسم «فويس أوف ريزون»: «أنا ضد الإساءة وكل الانتقادات، ولكن الحقيقة المحزنة هي أنه ليس جيد بما يكفي»، فيما أضاف «راهول»: «عزيزي النني، لقد شجعتك حين أديت بشكل جيد وأنا أيضًا انقلب عليك حين لا تؤدي بشكل جيد، لذا الحقيقة هي أنك لاعب جيد ولكنك عادة ما تنسى ذلك على أرض الملعب، إذن كيف لي أن أساند ذلك؟».