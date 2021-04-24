شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يستقبل درجال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي والوفد المرافق له.

حضر اللقاء مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وحميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

ورافق الوزير العراقي في زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة أسعد عبد الأمير العيداني محافظ البصرة،وإياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم،ومحمد فرحان، الأمين العام للاتحاد العراقي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاعي الرياضة في البلدين الشقيقين،وسُبل تعزيز التعاون المشترك بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص كما أشاد الطرفان باتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم التي تهدف إلى تطوير اللعبة في البلدين.

وبحث اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك،منها ملف البصرة لاستضافة دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» ومدى استعدادها لتنظيم هذه البطولة.

وفي نهاية اللقاء،قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي قميص المنتخب الوطني ودرع الاتحاد لوزير الشباب والرياضة العراقي.

وكان الوزير العراقي وصل إلى الإمارات الجمعة،وكان في استقباله بالمطار الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع رئيس الهيئة العامة للرياضة.