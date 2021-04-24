شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يتسلم درع دوري الهواة اليوم لأول مرة في تاريخه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يصل قطار دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إلى محطته الأخيرة، اليوم السبت، وستكون الجولة 22 الختامية احتفالية بتتويج العروبة بطلاً للمرة الأولى للهواة، والإمارات وصيفاً بعد موسم حافل بالإثارة والمنافسة القوية سعت خلاله الفرق بكل ما لديها من جهد وإمكانات لتحقيق أفضل النتائج، والظفر بالنقاط وإعلاء الراية على خريطة الترتيب العام.

كان فرسان العروبة والإمارات أكبر الرابحين بصعودهما إلى مصاف أندية المحترفين، إلا أن بقية الفرق حتماً ستستفيد من هذه المسيرة، وتعمل بجد على تجويد أدائها وترميم صفوفها ومعالجة الأخطاء والسلبيات لتكون الحظوظ أفضل وأقوى في الموسم المقبل.

وتقام اليوم السبت، 5 مباريات في توقيت واحد عند الساعة العاشرة مساء، تتقدمها مباراة التتويج التي تجمع العروبة البطل بضيفه البطائح على الملعب العرباوي، بعد موافقة الأخير على نقل المباراة التي تمثل فرصة جديدة لأبناء مربح لمواصلة الاحتفالات وتسلم درع الدوري والميداليات الذهبية تقديراً لإنجاز الفريق التاريخي الكبير في العودة للأضواء بعد غياب أستمر قرابة الثلاثة عقود، وتحديداً منذ موسم 1991-1992، كما سيكون أيضاً فريق الإمارات «الوصيف» على موعد مع التتويج بالميداليات الفضية والعودة مجدداً لدوري المحترفين في مباراته أمام ضيفه مصفوت، فيما تجمع بقية المباريات دبا الفجيرة مع العربي، ومسافي في مواجهة دبا الحصن، والحمرية مع الذيد لتحسين الصورة ومسك الختام.

يسعى العروبة في مباراته أمام ضيفه البطائح لمواصلة التفوق وتتويج صدارته بدرع الدوري بعد أن جمع «أخضر الفجيرة» في رصيده 43 نقطة هي حصيلة 13 انتصاراً وأربعة تعادلات، مقابل خسارتين فقط، كانت كفيلة بتربعه على عرش الصدارة، وتأكيد علو كعبه بين منافسيه ومعانقة الأضواء بعد غياب استمر 29 عاماً بعد الصعود الأول موسم 1991 –1992.

ويأتي الصعود الثاني بجيل مميز من اللاعبين قهروا الصعاب وصنعوا المجد والتاريخ، وكان خلفهم المدرب التونسي فتحي العبيدي الذي أكد جدارته بثقة العرباوية عبر النجاح في توظيف مجموعته المقاتلة من اللاعبين في المكان والزمان المناسبين.

أما البطائح (37 نقطة) والذي يعد بطلاً غير متوج بعد أن نال شرف المحاولة وظل الضلع الثالث في المقدمة ومنافساً قوياً حتى الأنفاس الأخيرة، فحتما ستكسبه التجربة المزيد من القوة والخبرة في الموسم القادم شريطة الاستقرار الفني الذي دفع الفريق ضريبته غالياً هذا الموسم عبر خمسة مدربين تعاقبوا على قيادة الفريق.

وسيكون فريق الإمارات صاحب بطاقة الصعود الثانية وسفير إمارة رأس الخيمة، على موعد مع تسلم الميداليات الفضية والاحتفال بتأهله الرابع إلى دوري المحترفين عقب الفوز الكبير 6-صفر الذي انتزعه من ضيفه مسافي في الجولة الماضية، وبلوغه النقطة 40، ليعاود «الصقور» التحليق مجدداً في سماء دوري الخليج العربي.

أما مصفوت (17 نقطة) الطرف الثاني في اللقاء، والذي نجح في الهروب من قاع المؤخرة بتعادله الأخير مع دبا الفجيرة في لقائهما المؤجل فسيحاول تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة مرضية يختم بها مشواره في المنافسة.

اللقاء الثالث يجمع دبا الفجيرة (32 نقطة) وضيفه العربي (25 نقطة) وعنوانه تحسين الصورة وزيادة الغلة خاصة من جانب «النواخذة» الذي تبخرت أحلامه مبكراً في سباق الصعود، وسيحاول تأكيد التفوق والقدرة على تحقيق طموحاته مستقبلاً، وكذلك الحال لدبا الحصن (27 نقطة) الذي كان أحد فرسان الرهان في الموسم الماضي الملغى، وقاب قوسين من معانقة الأضواء، ما يستدعي مراجعة حساباته للموسم المقبل، خاصة أن الفريق يملك كل مقومات المنافسة والصعود، وهو ما ينطبق أيضاً على الحمرية (26 نقطة)، أما الذيد (5 نقاط) فقد قدم موسماً للنسيان لم يبارح خلاله المركز الأخير.

راشد بن حميد يتوج الأبطال

يتوج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، فريق العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى والميداليات الذهبية عقب مباراة الفريق والبطائح على ملعب العروبة الذي لبس حلة زاهية الألوان بعد أن انتشرت أعلام الدولة وصور نجوم الفريق ولافتات التهاني في كل أرجائه تعبيراً عن الفرحة بالإنجاز .

ووجهت إدارة نادي العروبة عدداً من الدعوات لرموز الحركة الرياضية في الساحل الشرقي وأعضاء اتحاد الكرة لحضور مباراة التتويج.