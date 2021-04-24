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بالفيديو.. "رقم تاريخي جديد".. شاهد هدف صلاح في شباك نيوكاسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجح محمد صلاح، لاعب ، في تسجيل هدفاً مبكراً لفريقه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول ببراعة وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من أحداث المباراة التي تقام بملعب استاد انفيلد.

وسجل محمد صلاح، رقماً جديداً في تاريخ ليفربول، حيث أصبح أول لاعب يحرز 20 هدفاً أو أكثر في 3 مواسم مختلفة للدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في إحراز 32 هدفاً في موسمه الأول 2017/2018، و22 هدفاً في موسم 2018/2020، ووصل للهدف رقم 20 في الموسم الحالي، بينما سجل 19 هدفاً في الموسم الماضي.

واقترب صلاح من هاري كين لاعب توتنهام الذي يغيب عن فريقه مؤخراً للإصابة، وذلك في صراع هدافي للموسم الحالي.

ويتصدر هاري كين الترتيب في الوقت الحالي برصيد 21 هدفاً، ويأتي خلفه محمد صلاح برصيد 20 هدفاً حتى الآن.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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