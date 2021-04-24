الارشيف / اخبار الرياضه

مباشر.. ليفربول 0-0 نيوكاسل.. صلاح أساسياً

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة 33 من الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 53 نقطة، بينما يقع نيوكاسل في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي لفريق الريدز، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز يونايتد الماضية.

ويتكون تشكيل ليفربول من:
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، فابينيو، أوزان كاباك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جورجينيو فينالدوم، ديوجو جوتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

تابعونا لمزيد من التفاصيل..

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا