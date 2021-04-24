صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 53 نقطة، بينما يقع نيوكاسل في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي لفريق الريدز، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز يونايتد الماضية.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، فابينيو، أوزان كاباك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جورجينيو فينالدوم، ديوجو جوتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

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