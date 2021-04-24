خريطة متابعة مباراتي الأهلي وبيراميدز.. الموعد والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استعدت قنوات "أون تايم سبورتس" لنقل أحداث ثلاثة مباريات في نفس التوقيت حيث تقام جميع المباريات في شهر رمضان المبار عقب الإفطار.

وفي التاسعة والنصف، يلعب الأهلي ونظيره إنبي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب استاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، ويقدم الاستوديو التحليلي الإعلامي سيف زاهر، ومعه في التحليل طه إسماعيل ووليد صلاح وعبدالظاهر السقا.

وينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي الساعة الثامنة مساءً، ويعلق على المباراة أحمد شوبير على الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على الصوتية الثانية.

وفي نفس الموعد، تقام مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز بملعب استاد الإسكندرية والمؤجلة من الجولة الـ18، وتبث عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد وبيراميدز، ومعه للتحليل محمد عمر وفاروق جعفر وعماد متعب، ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ومن المقرر أن تبث قناة "أون تايم سبورتس 3" مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد الساعة العاشرة والنصف مساءً بتعليق خالد خيري، ويسبق النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث بين هليوبولس والزهور التي تقام الساعة الثامنة والنصف وتنقل عبر نفس القناة.