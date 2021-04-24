جالاتا سراي يؤكد شفاء مصطفى محمد من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، تواجد مصطفى محمد مهاجم الفريق، ضمن قائمة مباراة أنطاليا سبورت بالدوري التركي.

وغاب مصطفى محمد مؤخراً عن فريقه في المباريات الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، في وقت سابق قائمة فريقه لمباراة أنطاليا سبور والتي لم تشهد تواجد مصطفى محمد بها.

ونشر النادي التركي صباح اليوم السبت، بيان رسمي، أوضح خلاله أخر المستجدات المتعلقة بموقف مصطفى محمد وشفاءه من فيروس كورونا.

وقال البيان، أن مصطفى محمد من المقرر أن يتواجد بمعسكر الفريق لمباراة أنطاليا، وذلك بعدما انتهت فترة الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكد البيان، أن مصطفى محمد أجرى 3 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت جميع الاختبارات سلبية.

واختتم البيان، أن مصطفى محمد سيتواجد بمعسكر الفريق استعداداً لمباراة أنطاليا بالجولة الـ37 لمسابقة الدوري التركي تماشياً مع التعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الصحة.

ويعتبر آخر ظهور لمصطفى محمد مع فريقه الحالي جالاتا سراي كان أمام فاتح كاراجومروك والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن حسابات الأسبوع الـ34.