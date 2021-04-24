"بيكهام مدافعاً أيسر".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة إنبي.

ويستعد الأهلي لملاقاة إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن موسيماني، من المنتظر أن يعتمد على أحمد رمضان "بيكهام" العائد من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات في مركز المدافع الأيسر.

ويعاني الأهلي من غياب أيمن أشرف للإجهاد بجانب علي معلول ومحمود وحيد للإصابة وبالتالي عدم وجود أي مدافع أيسر بالقائمة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – رامي ربيعة – سعد سمير – أكرم توفيق.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.