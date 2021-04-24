بث مباشر | مشاهدة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 33.

يستقبل ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد روود، اليوم السبت، في الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة 33، وعينه على العودة إلى سكة الإنتصارات من جديد.

وعلى الرغم من خسارة فريق ليفربول نقطتين في الدقائق الأخيرة من تعادله يوم الإثنين الماضي أمام ليدز يونايتد، إلا أنه لا يزال منافسًا مباشرًا على اقتحام ترتيب الأربعة الأوائل.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 53 نقطة، وبفارق الأهداف عن السادس توتنهام الذي لعب مباراة زائدة، ويفصله نقطتين عن الخامس “وست هام يونايتد” والرابع “تشيلسي” اللذان يمتلكان نفس عدد النقاط (55).

ويلتقي وست هام يونايتد فريق تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، وتنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

في المقابل، يدخل نادي نيوكاسل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا على وست هام يونايتد الأسبوع الماضي، وسيبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه ليفربول اليوم.

ويبتعد نادي نيوكاسل يونايتد عن منطقة الهبوط بفارق 8 نقاط، وجمع الماكبيس 35 نقطة، من 32 مباراة، فاز في 9 مناسبات، وتعادل في 8، وخسر 15 مرة.

ويذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يوناتيد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير لقاء ليفربول ونيوكاسل يونايتد، الحكم الإنجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت الإمارات.

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