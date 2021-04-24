شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 اختبارات.. جالاتا سراي يضم مصطفى محمد لقائمة مباراة أنطاليا سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي جالاتا سراي التركي شفاء مصطفى محمد المهاجم الدولي المصري وجاهزيته لمباراة أنطاليا سبورت بالدوري التركي.

ودخل مصطفى محمد القائمة التي أعلن عنها المدير الفني فاتح تريم.

وغاب مصطفى محمد مؤخراً عن فريقه في المباريات الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر النادي التركي صباح اليوم السبت، بيانا رسميا، أوضح خلاله آخر المستجدات المتعلقة بموقف مصطفى محمد وشفائه من فيروس كورونا.

وقال البيان، إن مصطفى محمد من المقرر أن يتواجد بمعسكر الفريق لمباراة أنطاليا، وذلك بعدما انتهت فترة الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكد البيان أن مصطفى محمد أجرى 3 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت جميع الاختبارات سلبية.

واختتم البيان أن مصطفى محمد سيتواجد بمعسكر الفريق استعداداً لمباراة أنطاليا بالجولة الـ37 لمسابقة الدوري التركي تماشياً مع التعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الصحة.

ويعتبر آخر ظهور لمصطفى محمد مع فريقه الحالي جالاتا سراي كان أمام فاتح كاراجومروك وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن حسابات الأسبوع الـ34.