شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني : كلامك كذب .. وخربت الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كذب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة سابقًا بنادي الزمالك، التصريحات التي أدلى بها عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سابقًا، فيما يتعلق بتوصيته بالإدلاء بتصريحات تستفز الأهلي وجمهوره.

وكان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق التي كانت تدير شؤون الكرة المصرية، قد قال إنه كان يوصي أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك بالإدلاء ببعض التصريحات التي تستفز الأهلي وجماهيره.

وأشار الجنايني في تصريحات عبر تطبيق «كلوب هاوس»، رداً على أنه كان معادياً لنادي الزمالك رغم انتمائه له قائلا «كنت باخد فلوس البنك اللي شغال فيه علشان أدي الزمالك، وفي الآخر قالوا إني بحارب النادي».

وغرد أمير مرتضى عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «الناس اللي معندهاش دم وبتدخل على clubhouse وتقول أي كلام على أساس إنه في صالون بيتهم ومحدش سامعهم ومحدش هيكدبهم ياريت تتكسفوا على دمكوا شوية الناس مش بيتضحك عليها ولو ناسي أفكرك ولا نسيت ال ٦ نقط اللي خصمتهم وايقاف شيكا وعبدالله جمعة وأزمة القيد ومكافأة الكونفدرالية وحاجات كتيرة».

وأضاف في تغريدة أخرى: «كلام عمرو الجنايني كذب وعمري ما طلبت منه حاجة للزمالك وعملها بالعكس كان بيعطل وبيضر الزمالك وبعدين هاخد رأي واحد فاشل ليه!! خربت الزمالك وانت في مجلس إدارته مع ممدوح عباس وكملت تخريب وانت في اتحاد الكرة.. إنت ولا كنت محايد بين الأهلي والزمالك ولا كنت متحيز للزمالك إنت كنت ولا حاجة».