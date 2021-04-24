شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ضد نيوكاسل.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفًا على ليفربول اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، وتذاع عبر قناة bein sports 1 premium.

ويسعى نيوكاسل لتقديم عرض قوي أمام ليفربول «حامل اللقب».

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركزالـ15 برصيد 35 نقطة.

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ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد- كاباك- فابينيو- روبرتسون

الوسط: ميلنر – فينالدوم- تياجو

الهجوم: محمد صلاح – مانى- جوتا

بينما قد يخوض نيوكاسل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا

خط الدفاع: بول دوميت- فيدريكو فيرنانديز- كياران كلارك

خط الوسط: ميجيل ألميرون- مات ريتشي- شين لونجستاف- جونجو شيفلي- جاكوب مورفي

خط الهجوم: خولينتون- آلان سان ماكسيمين