«محمد صلاح يقود الهجوم» .. تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح ظهر اليوم السبت 24 إبريل نظيره نيوكاسل يونايتد، مواجهات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .

ومن المتوقع ان يدخل يورجن كلوب المدير الفني لليفر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: اليسون.

خط الدفاع: ارنولد، كاباك، فابينيو، روبرتسون.

خط الوسط: جونز، فينالدوم، تياجو الكانتارا، محمد صلاح، ساديو ماني.

خط الهجوم: فيرمينو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على أن يقام اللقاء على ملعب ملعب "آنفيلد"، وتبثها قناة بي ان سبورت الرياضية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي .

ويدخل ليفربول لقاء اليوم محتلا المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.