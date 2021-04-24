شكرا لقرائتكم خبر عن 114 سنة أهلى إنجازات ومفرحنا.. سيطرة حمراء على تويتر فى ذكرى تأسيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الاحتفالات بمرور 114 على تأسيس النادى الأهلى على قائمة الترند فى مصر، حيث ظهر فى القائمة الرئيسية للترند 3 هاشتاجات للاحتفال بتأسيس النادى الأكثر تتويجا بالبطولات فى مصر والقارة الأفريقية، منها "114 سنة أهلى إنجازات"، "114 سنة يا أهلى مفرحنا" و"النادى الأهلى".



النادى الأهلى

وتسابق عشاق القلعة الحمراء، من خلال الهاشتاج، على تهنئة ناديهم الذى طالما كان السبب فى فرحتهم، خاصة بعد التتويج الإفريقى الغائب منذ 7 أعوام والفوز على غريمه التقليدى الزمالك، حيث قالت آية دياب: "الإمبراطورية التى لا تغيب عنها شمس البطولات والإنجازات، تظهر نجوم وتختفى نجوم وأنت النجم الذى لا يزول، دُمت لنا يا أهلى بطلاً شامخا أبد الدهرِ"، فيما قال مصطفى: "أد إيه أنا مدين بجزء كبير من سعادتى وراحتى النفسية إنى شجعت الأهلى وحبيته".







وقال محمود حميدة: "114 سنة يا أهلى كورة.. 114 سنة شوف كام بطولة، وراك يا أهلى أنا كعب داير.. زى نسر الأهلى طاير، وإحنا وراك يا أهلى فى كل حتة.. وراك أسمع صوتنا من تالتة، دايما معاك وفى أى محنة.. هنكون جيشك نفديك بروحنا"، وقال حسين: "مصدر الفخر والسعادة الوحيد فى بر مصر المحروسة، كل سنة وأنت طيب يا أهلى"، وقال شريف جزار: "هنيئا للنادى الذى سكن قلبى وأصبح موطنى فى الفرح والحزن، اليوم ذكرى ميلاد نادى أفضل الأندية العربية الأهلى المصرى".





وقالت نسمة: "كل سنة وأعظم نادى فى الكون بخير وسبب سعادتنا، ولا فى غيرك يفرحنى، أغلى ما فى الحياة الأهلى العشق، كل سنة وأنت كبير ورمز للوطنية والمبادئ رغم أنف الحاقدين"، وقالت أسماء أحمد: "بطولات انجازات مشوار مليان أساطير.. جماهير بتغيب على نادى عظيم وكبير"، فيما قال محمد المنشاوى: "مصدر فرحتى دايما عندى دافع للنجاح من ورا إصراره إنه دايما الأول، واحنا ليك يا أهلى وانت جوا عنينا لو فى أزمة بس سيبها علينا، إحنا درع النادى وهنفضل دايما كده بنحبك يا أهلى".





وتمر اليوم، السبت الذكرى الـ114 لتأسيس النادى الأهلى العريق صاحب البطولات والإنجازات المحلية والقارية، فكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس نادى طلبة المدارس العليا، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطانى.





وأول اجتماع لمجلس الأهلى عُقد فى 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة فى الخامسة والنصف مساءً بمنزل ميشيل أنس بالجيزة برئاسته وعضوية إدريس راغب بك وإسماعيل سرى باشا وأمين سامى باشا وعمر لطفى بك ومحمد أفندى شريف سكرتيرًا.





فكرة تأسيس الأهلى اكتملت فى رأس عمر بك لطفى عندما تقابل يوم 8 أبريل 1907 مع أصدقائه من الوطنيين المصريين، عبد الخالق ثروت باشا، حسين رشدى باشا، محمد محمود باشا، إسماعيل سرى باشا، أمين سامى بك، إدريس راغب بك، عزيز عزت بك، عمر سلطان بك، الذين وافقوه على الفكرة وتحمسوا لها، وضموا إليهم الإنجليزى مستر متشيل أنس وكيل وزارة المالية ليسهل لهم استخراج أوراق تأسيس النادى والحصول على أرضه، وتحدد الاجتماع الأول لتشكيل اللجنة العليا فى 24 أبريل 1907.











