شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبدأ خطة تسويق التونسى رفيق الكامرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فتح ملف تسويق التونسى رفيق الكامرجي، مهاجم الفريق الذى لم يشارك فى أى مباراة مع الإنتاج منذ التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يستطع الكامرجى إقناع الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الإنتاج بداية من مختار مختار قبل رحيله وصولا لحمادة صدقى ثم أحمد كشرى.

وسبق للكامرجى اللعب فى صفوف شبيبة القيروان واتحاد تطاوين بعدما خرج من صفوف الترجي على سبيل الإعارة فى أكثر من مناسبة، كما نجح اللاعب التونسى في تسجيل 6 أهداف الموسم الماضي برفقة اتحاد تطاوين بمسابقة الدوري التونسي خلال 26 مشاركة.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الخميس ببطولة الدوري، وبدأ الاستعداد لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الاول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على منافسه الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 للدورى والتى أقيمت على استاد الأهلى والسلام، أحرز هدفى الزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وحميد أحداد فى الدقيقة 40 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 12 فى المركز الأخير.