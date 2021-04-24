شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحدد 5 يوليو موعدا لانطلاق المعسكر النهائى قبل أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، 5 يوليو المقبل موعداً لانطلاق معسكر الفراعنة النهائى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق يوم 23 يوليو المقبل.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، وعرض خلاله خطته وبرنامجه استعدادا للأولمبياد، وتلقى وعدا بتوفير كل احتياجاته لتحقيق طموحات الجماهير والعودة من طوكيو بميدالية أولمبية.

وأوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، المنتخب الوطني الأولمبى بقيادة شوقي غريب، فى مجموعة قوية للغاية، وحل منتخب الفراعنة فى المجموعة الثالثة: مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

وتحقق للمنتخب الوطنى السيناريو الأسوأ فى القرعة والوقوع فى مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية فى جميع التصنيفات، منها الأرجنتين فى التصنيف الأول، وإسبانيا فى التصنيف الثانى، بالإضافة إلى فرنسا فى التصنيف الرابع.