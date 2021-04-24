شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى السعودى رغبة محمد عواد للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء، فى ظل تهميشه من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وعدم الاعتماد عليه أو منحه فرصة المشاركة مع كل من محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش.

ويرغب عواد فى الخروج من نادى الزمالك والانتقال لأحد الأندية الأخرى حتى يحصل على فرصة المشاركة التى ابتعد عنها منذ انضمامه للفارس الأبيض فى موسم 2019 مقابل ما يقرب من مليوني يورو، حيث لم يشارك الحارس إلا فى 15 مباراة فقط حتى الأن.

ويمتلك محمد عواد عروضًا للاحتراف فى الدورى السعودى، وهو ما دفع اللاعب للتقدم بطلب لإدارة الزمالك من أجل السماح له بالرحيل فى نهاية الموسم.

وسبق لعواد أن خاض تجربة الاحتراف فى الدورى السعودى من بوابة نادى الوحدة، وشارك فى 30 مباراة، استقبلت شباكه 38 هدفا، وخرج بـ 8 كلين شيت، وفقًا لموقع الإحصائيات ترانسفير ماركت.

ويتمسك الحارس محمد عواد بالرحيل عن الزمالك والعودة للاحتراف فى الدورى السعودى، رافضًا الانتقال لأندية بالدورى المصرى فى الوقت الحالى، حتى لا يضع نفسه تحت ضغط.