شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بازوكا: بيع باهر المحمدى للأهلى لإنقاذ الإسماعيلى من الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سيد بازوكا، نجم النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان بالموافقة على بيع باهر المحمدى قائد الفريق الأصفر للنادى الأهلى، وقال بازوكا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حينما أعلنت خبر توقيع باهر المحمدى للأهلى لم أكن أقصد الهجوم على الإسماعيلى ولاعبيه فى هذا التوقيت بل كنت أقصد أن يبادر الدراويش بالموافقة على عرض الأهلى لضم المحمدى مقابل أعلى سعر حتى يستفيد الإسماعيلى من المبلغ بتسديد ديونه للأندية".

وأضاف بازوكا، "لن يزايد أحد على حبى وانتمائى للإسماعيلى وأتحدث من منطلق حبى للنادى وخوفى عليه، الإسماعيلى مدين لنجوم المستقبل بـ 24 مليون جنيه فى صفقة إبراهيم حسن وفى حال عدم تسديدهم سيتم خصم نقاط من الفريق الذى يعانى فى الدورى هذا الموسم، لذا طالبت برحيل المحمدى للأهلى، خاصة أن اللاعب لم يشارك منذ بداية الموسم فى أى مباراة مع الدراويش".

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أولى ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، حينما يواجه نظيره فاركو استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، ويلتقى الدراويش فريق فاركو الليلة على أن يواجه غداً منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية، وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.

وتعتبر مواجهة الإنتاج الحربى بمثابة "عُنق الزجاجة" بالنسبة للنادى الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثانى تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية والتى وضعته فى موقف لا يليق باسمه وتاريخه الكبير فى جدول ترتيب المسابقة .