شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 16 فريقا توج بكأس مصر والأهلي يتربع على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة للفرق المصرية بمسابقة كأس مصر.

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921 وقد تم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967.

ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتوج بكأس مصر 16 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 37 مرة كان آخرها الموسم الماضي بعد التغلب على طلائع الجيش في المباراة النهائية، وحصل الأهلي على مركز وصيف الكأس 15 مرة.

وفي المركز الثاني يأتى نادي الزمالك برصيد 27 لقبا، بينما أحتل مركز وصافة الكأس 13 مرة.

وجاء في المركز الثالث والرابع نادي الاتحاد السكندري، والترسانة فكل منهم حصل على اللقب 6 مرات، وحصل زعيم الثغر على الوصافة 8 مرات، بينما حصل الترسانة عليها في 3 مرات.

وفي المركز الخامس جاء نادي المقاولون حصولا على لقب البطولة 3 مرات ومثلهم في الوصافة.

وحصل الرباعي " الإسماعيلي والاوليمبي وإنبي وحرس الحدود" كل منهم على لقبين فقط، وجاء الدراويش في مركز الوصافة 4 مرات، وإنبي والأوليمبي كل منهم مرتين، وأكتفي فريق حرس الحدود بحصد اللقب مرتين فقط دون وصافة.

وحصل النادي المصري على اللقب مرة واحدة في تاريخه وجاء في مركز الوصافة في 8 مرات، وتساوى فريقي القناة والترام في حصد اللقب والوصافة مرة واحدة في كل منهم.