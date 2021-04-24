شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم 24 أبريل 2021 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

تقام اليوم السبت 24 أبريل/ نيسان 2021 عدة مباريات على الصعيدين العربي والأوروبي من المنتظر أن تكون حافلة بالإثارة والندية.



البداية من الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث يلعب الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي، ضمن المجموعة الثالثة.

المباراة ستقام الساعة 8.45 مساء مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر منصة القنوات الرياضية السعودية GSA Live.

وضمن المجموعة الأولى يلعب الهلال السعودي مباراة مهمة ضد استقلال دوشنبه الإيراني.

وستنقل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على منصة القنوات الرياضية السعودية GSA Live.

وتشهد المجموعة الأولى مباراة أخرى أيضا تجمع شباب الأهلي الإماراتي ضد أجمك الأوزبكي.

المواجهة ستقام في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل على منصة القنوات الرياضية السعودية GSA Live.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة.

وبالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ستشهد الجولة الـ33، السبت، مواجهة بين ليفربول وضيفه نيوكاسل.

اللقاء سيقام في الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسينقل على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

موعد مباراة وست هام وتشيلسي والقنوات الناقلة

الجولة نفسها من البريميرليح ستشهد مباراة مصيرية في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، تجمع وست هام مع تشيلسي في ديربي لندني.

وستنقل المباراة في الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

الدوري الإسباني سيشهد اليوم ضمن جولته الـ32 مباراة مهمة لحامل اللقب ريال مدريد، ضد ضيفه ريال بيتيس.

وسيكون موعد المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

أبرز مباريات اليوم السبت 24 أبريل 2021

موعد مباراة ماينز وبايرن ميونخ

أما مباراة مايز وبايرن ميونخ والتي قد تشهد تتويج البافاري بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي فتقام في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة "beIN Sports FR HD 1".

موعد مباراة إنبي والأهلي

في الدوري المصري يحل الأهلي حامل اللقب ضيفا على إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للمسابقة.

وتقام المباراة الساعة 10.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قنوات تايم سبورتس حصريا.