شكرا لقرائتكم خبر عن قمة كرة اليد .. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم قمة كرة اليد المصرية، إذ يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك مجددًا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم السبت، في تمام العاشرة والنصف مساءً، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد وصل قطبا الكرة المصرية لنهائي البطولة بعد الفوز على هليوبوليس و الزهور.

إذ استطاع الفارس الأبيض تحقيق الفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة (29-30)، بينما فاز الأهلي على الزهور بنتيجة (22-32).

والجدير بالذكر أن الزمالك قد التقى بالأهلي يوم الاثنين الماضي في نهائي بطولة الدوري، ونجح فريق القلعة البيضاء في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (18-17)، ليلقب ببطولة الدوري بعد اللجوء إلى مباراة فاصلة بعد تعادل الفريقين في المباراة الرئيسية بنتيجة (28-28).

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ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بقائمة مكونة من: أحمد هشام سيسا، أسامة الجزيري، عمر ياسين، محسن رمضان، مصطفى أحمد، محمد إبراهيم، محمود محمد، أحمد محمد راضي، عبدالعزيز إيهاب، عمر خالد، عبدالرحمن على، عبدالرحمن طه، إسلام حسن، ممدوح طه.

بينما قد يخوض الزمالك المباراة بقائمة مكونة من: أحمد الأحمر، يحيى الدرع، هشام السبكي، محمود خليل، محمد على، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفى خليل، مازن رضا، محمد علاء، إبراهيم العربي، أحمد حسام.

ويمتلك الزمالك 16 بطولة كأس مصر في كرة اليد، مقابل 7 بطولات كأس للمارد الأحمر.