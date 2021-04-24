شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد إنبي ومواجهات الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم السبت 24-4-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري المصري والإنجليزي والإسباني والتركي.

إذ يستعد الأهلي لمواجهة إنبي في مباراة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز، كما يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا ثقيلاً على الريدز، ومواجهة مهمة لتشيلسي أمام وست هام يونايتد في البرميرليج.

ويستعرض المصري اليوم خلال السطور التالية مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يلتقي الأهلي بنظيره إنبي في تمام التاسعة والنصف مساءً، في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري، ويقاماللقاء على ملعب بتروسبورت، وتنقله قناة on time sports 1.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الزمالك المتصدر برصيد 36 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ويواجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في نفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على أرض ستاد الإسكندرية وتنقلها قناةon time sports 2 .

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه ليفربول نيوكاسل يونايتد على ملعب انفليد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر البطولة، وتقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، وتنقلها قناة bein sports 1 premium.

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ويلتقي وست هام يونايتد بنظيره تشيلسي على ستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات نفس الجولة، وينقل اللقاء عبر قناة bein sports 2 premium، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

بينما يصطدم شيفيلد يونايتد ببرايتون، ضمن منافسات الجولة نفسها، على ملعب برامول لين، في تمام التاسعة مساءً، ويذاع اللقاء عبر bein sports 2 premium.

وفي الدوري الإسباني الممتاز، يواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر البطولة، ويذاع اللقاء في تمام التاسعة مساءً، عبر قناة bein sports 1.

وفي الدوري التركي الممتاز، يحل جالاتا سراي ضيفًا ثقيلاً على أنطاليا سبور، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر البطولة، ويذاع اللقاء في تمام السابعة والنصف مساءً، عبر قناة bein sports fr 5.

وقد أشارت تقارير تركية إلى أن مصطفى محمد المهاجم المصري، قد يغيب عن مباراة اليوم بجانب فريقه جالاتا سراي التركي، نظرًا لإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).