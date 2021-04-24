10 مواصفات خيالية لشقة ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

اشترى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وأفضل لاعب في العالم لـ6 مرات سابقة، شقة خيالية جديدة بمدينة ميامي الأمريكية.



ووفقا لما ذكره موقع "ذا ريال ديل"، وهو موقع أعمال عقاري، فإن الشقة المفروشة مطلة على البحر، وتقع في الدور التاسع في مبنى ريجاليا الفريد المكون من 39 طابقا بمنطقة صني آيلز شمال شواطئ ميامي، ومكونة من 4 غرف نوم، وبها 4 حمامات.

وأكد مسؤولان بشركة بورديس للعقارات للموقع تفاصيل بيع الشقة، مؤكدين أن سعرها يبلغ نحو 8 ملايين دولار، وتبلغ مساحتها أكثر من 511 مترا مربعا، ومساحة شرفتها وحدها نحو 195 مترا مربعا، وتحتوي على مبرد يسع 1000 زجاجة من المشروبات.

ويحتوي المبنى على 6 مسابح ومنتجع صحي ومركز للياقة البدنية وصالة لليوجا ومطبخ مجهز بشيف وحديقة للأطفال.

وقامت شركة "سيلرومالينا"، المرتبطة بأسرة ميسي، الذي لم يحدد بعد مستقبله مع برشلونة، بشراء الشقة، وفقا لوسائل إعلام محلية، لكن من غير المعروف هل لها علاقة بوجهته المقبلة أم لا، في ظل تلقيه عدة عروض من الدوري الأمريكي أحدها من نادي إنتر ميامي الذي يمتلك ديفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزية السابق نسبة كبيرة في أسهمه.

وحسب موقع "ذا ريال ديل"، فإن ميسي (33 عاما) اشترى قبل عامين شقة بقيمة 5 ملايين دولار في مبنى بورشه ديزاين تاور، المكون من 60 طابقا، على سواحل ميامي أيضا.

يذكر أن تقارير أكدت أيضا مؤخرا أن ميسي يبحث عن استئجار منزل جديد في منطقة جاراف، بالقرب من مدينة برشلونة خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى عزمه تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.