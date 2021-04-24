«4 غرف نوم و4 حمامات وشايفة البحر» .. شقة ميسي الجديد بـ «7.3 مليون يورو»

الشارقة - اميمة ياسر - اشترى قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، شقة "عملاقة" فاخرة في مدينة ميامي الأميركية مقابل 7.3 مليون يورو، وفقا لما أفادت تقارير إعلامية.

وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن شقة ميسي تتألف من 4 غرف نوم و4 حمامات، وإطلالات خلابة على البحر، وتقع في مبنى فريد من نوعه وسط ميامي.

ووفقا للتقرير، تبلغ مساحة الشقة 511 مترا، إضافة إلى شرفة مساحتها 195 مترا، وبها حمامات سباحة وصالة لياقة بدنية وستوديو وغير ذلك من مرافق الرفاهية.

لكن الأهم من ذلك، أن خطوة ميسي تم تفسيرها على أنها رغبة من جانب النجم الأرجنتيني على ختام مسيرته في برشلونة، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني المقرر بنهاية الموسم الجاري.

وفي وقت سابق، لم يستبعد صاحب الـ33 عاما أن ينتقل للعب في الدوري الأميركي للمحترفين في مرحلة ما من مسيرته، عندما يقرر مغادرة أوروبا.

وحسب تقارير صحفية سابقة، فقد اشترى ميسي أيضا منذ عامين شقة في برج "بورش ديزاين" المكون من 60 طابقا في ميامي بيتش، مقابل 5 ملايين دولار.