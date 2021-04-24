موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره نيوكاسل يونايتد، في الواحدة والنصف ظهر غدا السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بتعادله مع ليدز يونايتد 1-1 في الجولة الماضية، استمرار لنتائجه السيئة هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز السابع بـ53 نقطة، فيما يقبع نيوكاسل في المركز الـ15 بـ35 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، وفيليبس للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فابيانو، كاباك، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جوتا ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: فيرمينيو

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تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 1، بتعليق: حفيظ دراجي.