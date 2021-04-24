الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع باهر المحمدي لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي الإسماعيلي عن حقيقة بيع لاعب الفريق باهر المحمدي للنادي الأهلي.

وقال علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، إن ما يتردد عن بيع النادي لمدافعه باهر المحمدي للنادي الأهلي، أمر غير صحيح.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، صرح سيد عبد الرازق "بازوكا"، رئيس قطاع الناشئين السابق، لـ إذاعة الشباب والرياضة، بأنه تم بيع اللاعب باهر المحمدي بالفعل للأهلي.

ورد أبو جريشة على تصريحات "بازوكا، لإذاعة الشباب والرياضة أيضاً، حيث قال: "هذا هو الكلام الذي يهز النادي وليس له أي قيمة حاليًا كما أنه ليس صحيحًا."

وأضاف: "لا أعرف ما الغرض من وراء هذه التصريحات، الفريق في ظروف صعبة ويجب أن نوفر حالة من التركيز لكل اللاعبين، لا حديث عن انتقال أي لاعب سواء راحل أو سيتم التعاقد معه."

وتابع نجم الدراويش السابق: "الأهلي والزمالك قدموا لنا المساعدة لكن لا يمكنك أن تُجبر أي لاعب على الانتقال إلى فريق أخر، محمود الخطيب جلس مع اللاعبين وسمح لهم بالرحيل لكن رغبة اللاعب هي الفاصل."

واختتم أبو جريشة تصريحاته بالقول: "الفترة المقبلة ستكون أفضل، هناك عناصر مصابة سوف تعود ونأمل تحسن موقفنا في جدول الترتيب."

يشار إلى أن نادي الإسماعيلي يحتل المركز الـ17 (قبل الأخير) في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة وهو نفس رصيد البنك الأهلي صاحب المركز الـ16.