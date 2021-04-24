وكيل أعمال أفشة يكشف عن الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد مع نجم الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عبدالرحمن إسماعيل، وكيل أعمال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد مجدي قفشة، عن الأندية الأوروبية التي تتنافس للتعاقد مع لاعب القلعة الحمراء.

وقال إسماعيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "النجوم في رمضان" الذي تقدمه الإذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من الأندية خارج مصر ترغب في ضم أفشة، ومن ضمن تلك الأندية جالاتا سراي وبيشكتاش في الدوري التركي.

وأكد وكيل أعمال أفشة أن ناديي جالاتا سراي بشكتاش التركيان لديهم رغبة في الحصول على خدمات أفشة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "أفشة لا يحتاج إن نقول له دائماً ان هناك أندية تتابعه لكي يركز في الملعب مع فريق، لكن حتى الآن لم يصل الأهلي عرض رسمي من أي من الناديين لضم اللاعب".

وتابع إسماعيل أن عقد قفشة ينتهى في 2024، مضيفاً: "لم يتحدث معنا أحد في الأهلى حول تمديد التعاقد حتى الآن ولكن قفشة سعيد في الأهلى ولو تحدث معه أحد لتمديد تعاقده سيوافق على الفور، ولو رحل عن النادى سيكون بعرض مالى كبير ولنادى أوروبى كبير يليق بإمكانيات قفشة".

وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي لم يعلن عن رغبته في ضم أفشة لأوليمبياد طوكيو، لافتاً إلى أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب "تحدث معنا وأبلغنا أن قفشة ضمن قائمة الـ 14".

وقال وكيل أعمال أفشة: "نأمل أن يكون أفشة ضمن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى فهو محفل عالمى يليق بإمكانيات نجم الأهلى الموهوب".

وأكد أن نادي بيراميدز حاول منع انتقال أفشة للأهلي وبيعه للزمالك مضيفًا أن اللاعب أبلغه أنه لن يلعب سوى للأهلي، متابعاً: "أبلغت النادى السماوى فتراجع عن إتمام الصفقة لصالح النادي الأبيض"

وتابع إسماعيل: "قفشة سوف يصور إعلان عن القاضية ممكن قريبًا، تلقينا عروض كثيرة من شركات ترغب في الاستفادة بهدف القاضية ممكن".