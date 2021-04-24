شوقي غريب : محمد صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن الحديث عن منح شارة كابتن المنتخب الأوليمبي لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي سابق لأوانه.

وقال شوقي غريب في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة : «الحديث عن منح صلاح شارة الكابتن في المنتخب الأوليمبي سابق لأوانه، وأعلن حسام البدري تنصيب صلاح كابتن للفراعنة لأنه بالطبع لاعب في المنتخب معه، إنما نحن لانزال نبحث قرار مشاركة صلاح».

وأكمل شوقي غريب : «أرسلنا خطابًا لنادي ليفربول عقب القرعة مباشرة أوضحنا فيه كافة التفاصيل ليتواجد محمد صلاح معنا، ولم نرسل أي خطاب لأى محترف آخر حتى الآن.. صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم وقرار مشاركته في الأوليمبياد قرار ثلاثي بينا وبين ليفربول وصلاح».

وتابع المنتخب الأوليمبي : «سألت كل لاعب في المنتخب على حدى بشأن صلاح لم أشعر أي غضب ولكن خلق هذا الجدل حاليًا غير مقبول، ليس هناك صحة للحديث عن غضب لاعبي المنتخب الأوليمبي من وجود صلاح، والقرار ليس قراراهم.. أنا نفسي لو تعرضت للإقالة لن اعترض وأقول أني اشتغلت وعملت، كل واحد لازم يعرف دوره جيدًا».

ويضيف شوقي غريب : «لا أعلم شيئًا عن مشاركة ميسي مع منتخب الأرجنتين في الأوليمبياد وعندهم ارتباط بكوبا أمريكا ولم يحسم حتى الآن مشاركة نجم البارسا مع الأرجنتين».