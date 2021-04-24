شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. سمر حمزة بطل أفريقيا فى المصارعة 8 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، ونجم اليوم هو سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة.

سمر حمزة مواليد عام 1995 وتأهلت الى أولمبياد طوكيو من خلال الدورة المؤهلة التى أقيمت بتونس الشهر الماضى، وسبق لها المشاركة فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وحلّت في المركز الـ12 في الترتيب النهائي من منافسات فئة 75 كجم.

وحققت سمر حمزة عدة بطولات وألقاب منها المركز الأول إفريقيًا 8 مرات، والمركز 12 في أولمبياد «ريو دي جانيرو 2016»، وخامس بطولة بولندا المفتوحة 2016، والثالث بدورة الألعاب الإفريقية، وأول دورة بحر متوسط 2015، وكذلك ببطولة البحر المتوسط 2018 وبرونزية دورة المتوسط 2019، وبرونزيتين ببطولة أسبانيا، وخامس عالم للكبار 2018، والثامن عالميًا تحت 23 عاما 2018، ورابع دورة التضامن الإسلامي 2017، وبرونزية بطولة «نيكولا بتروف» 2021.