شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 9 مباريات لا تعرف التعادل السلبى بين بيراميدز والاتحاد قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدف دون رد في دور الـ 16 لكأس مصر ليودع البطولة، فيما تأهل بيراميدز لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية عقب فوزه على نكانا الزامبى بهدف دون رد.

ماذا فعل بيراميدز وزعيم الثغر فى أخر ظهور بالدوري؟

وشهد آخر ظهور لزعيم الثغر في الدوري فوزاً على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين في الجولة السابعة عشرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع غزل المحلة بهدفين مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة.

موقف الاتحاد السكندرى وبيراميدز فى جدول الدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى وبيراميدز

التقى الفريقان فى 9 مباريات قبل صدام الليلة، انتهت ثلاثة منها بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، وفاز زعيم الثغر فى ثلاثة مباريات وفاز بيراميدز فى ثلاث مباريات أيضاً، انتهت المواجهة الأخيرة فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 12 ديسمبر 2020 بالاسبوع الاول للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى ، سجل ثنائية الاتحاد خالد متولى وعمار حمدى وسجل هدف بيراميدز عبد الله السعيد الذى أضاع ركلة جزاء فى المباراة أيضاً.

وإجمالا سجل بيراميدز 14 هدفاً فى شباك زعيم الثغر مقابل 13 هدفا سجلها الاتحاد فى شباك الفريق السماوى، واختفت نتيجة التعادل السلبى بين الفريقين طوال اللقاءات الماضية.

حسام حسن يبحث عن مصالحة الجماهير الغاضبة من وداع الكأس

من جهته طالب حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه بغلق صفحة وداع الكأس ومصالحة الجماهير الغاضبة عن طريق خطف النقاط الثلاث الليلة وتكرار الفوز على بيراميدز بعد الفوز في موقعة الدور الأول للحفاظ على تواجدهم بالمربع الذهبى للمسابقة.

أروابارينا يفتش عن عودة نغمة الانتصارات لبيراميدز

وفى المقابل يسعى المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، لتحقيق الانتصار الليلة بعد التعادل مع المقاصة وغزل المحلة فى آخر مباراتين بالدوري في ظل استعادة نغمة الانتصارات بالكونفدرالية.