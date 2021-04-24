شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة السلاح يشاركون فى أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس إتحاد السلاح، أن مصر ستشارك فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة بأكبر بعثة فى تاريخ السلاح المصرى، والتى تصل عددها إلى 14 لاعبا ولاعبة.

وقال الحسينى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مصر تأهلت على صعيد 3 فرق كل فريق يضم 4 لاعبين والفرق هى سلاح الشيش رجال وسيدات وسلاح السيف سيدات.

كما تأهل على الصعيد الفردى مباشرة اللاعب محمد السيد فى سيف المبارزة الذى تأهل مباشرة عن طريق حصد ذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر على مدار أمس فقط، واللاعبة ندى حافظ فى سلاح السيف عن طريق التصنيف الأفريقى.

أما سارة نونو لاعبة سيف المبارزة لم يحالفها حظ التأهل إلى طوكيو عبر أفريقيا، حيث أنها شاركت ومعها السيد فقط فى منافسات بطولة أفريقيا أمس من مصر.

وضمت قائمة الدول المشاركة فى البطولة كلا من الجزائر وكوت ديفوار والمغرب ومالى وجنوب أفريقيا والسنغال والكاميرون وليبيا وموريشيوس وأنجولا وكاب فيردى وغانا ونيجيريا فضلا عن مصر البلد المنظم