شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حلمى طولان أمام الأهلى فى 20 مباراة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، مباراته رقم 21 أمام الأهلى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث خاض طولان قبل صدام الليلة 20 مواجهة أمام الأهلى خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.

وخسر طولان 15 مباراة أمام الأهلي، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها في الجولة الثانية والثلاثين بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما فاز الاهلى بثلاثية دون رد حملت توقيع مروان محسن هدفين وجونيور أجاى هدفاً.

وتعد محطة طولان مع حرس الحدود التى نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر فى 6 مناسبات، ما يعادل نصف عدد المباريات التى خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبى بالكامل.

ويسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا إقامة المباراة على ملعبه بسبب تعود لاعبيه على أجواء اللعب على ملعب بتروسبورت، بعكس الأهلي الذي لا يفضل اللعب في الملاعب ذات المساحات الضيقة، وهو ما يحاول إنبي للاستفادة منه في تضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي.

ويتطلع حلمي طولان المدير الفني لإنبي لتقديم مستوى قوي أمام الأهلي واستغلال هزيمة الفريق الأحمر الأخيرة في أن تكون ضغط على لاعبيه يستغلها الفريق البترولي في محاولة تهديد مرماه، ولكنه يخشى من انتفاضة الأهلي بعد الخسارة في المباراة الماضية في أن يشكل ضغط كبير على لاعبيه في موقعة الليلة.