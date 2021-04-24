كارتيرون يدرس استمرار أبو جبل فى حراسة عرين الزمالك أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع جهازه المعاون، الاستمرار فى الاعتماد على محمد أبو جبل فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

وطبق كارتيرون سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى عقب مباراة القمة أمام الأهلى، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، حيث جلس محمود عبد الرحيم جنش على مقاعد البدلاء وتولى أبو جبل حراسة مرمى الفريق فى مواجهة الإنتاج الحربى التى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد.

ويرغب المدير الفنى الفرنسى فى استمرار الاعتماد على أبو جبل فى حراسة عرين الزمالك، خلال مواجهة البنك الأهلى، حتى يستعيد الحارس الثقة وحساسية المباريات بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى الفترة الأخيرة.

ويسعى باتريس كارتيرون لتجهيز جميع اللاعبين المقديدين فى قائمة الزمالك، للاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة، لتفادى ضغط المباريات الذى قد يؤدى لتعرض اللاعبين للعديد من الإصابات والغيابات.