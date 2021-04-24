شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: اللعب بدون الدوليين شرط الموافقة على تأجيل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، شرطا لتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 بالدورى والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل باستاد القاهرة، وهو موافقة الناديين على إقامة المباراة أثناء التوقف الدولى فى شهر يونيو المقبل على أن تقام بدون اللاعبين الدوليين.

ويرى مسؤولو اتحاد الكرة صعوبة تأجيل أى مباراة فى الدورى هذا الموسم، بعد ضغط المباريات حتى ينتهى الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، كما رفض اتحاد الكرة أيضا طلب نادى بيراميدز بتأجيل مباراته اليوم بالدورى أمام الاتحاد السكندرى لمدة 24 ساعة نظرا للإجهاد والإرهاق الذى يعانى منه اللاعبون بسبب المشاركة فى الكونفدرالية الافريقية، وهو ما يصعب تأجيل مباراة القمة.

وطلب مسؤولو النادى الأهلى، من اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى العام، وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن مسؤولى النادى الأهلى تواصلوا مؤخرا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة وطلبوا تأجيل القمة بسبب حالة الإجهاد التى تصيب اللاعبين حاليا بسبب ضغط المباريات فى الدورى ووقوع العديد من الإصابات داخل الفريق، بجانب خوض الفريق الأحمر مباراتى دور ربع النهائى بدورى أبطال افريقيا ثم السوبر الافريقى يوم 28 مايو المقبل.

والتقى فريق الأهلى نظيره الزمالك يوم 18 أبريل الجارى على ستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى العام، وشهدت المباراة فوز الفريق الأحمر على منافسه التقليدى بنتيجة 2-1 وسجل هدفى الأهلى محمد شريف بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود شيكابالا.