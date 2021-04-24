شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد عبد الشافي "كل ما تكبر تحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على أنغام أغنية "كل ما تكبر تحلى" تغنت جماهير نادي الزمالك بمحمد عبد الشافي نجم الجبهة اليسرى في القلعة البيضاء، بعد عودته من إصابة طويلة في الكتف، ليتألق في مباراة الإنتاج الحربي التي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، ويثبت مجددًا أن العمر مجرد رقم، وأن كرة القدم لا تعترف إلى بالعطاء على أرض الملعب، وتنحاز دائمًا لأصحاب الروح القتالية.

محمد عبد الشافي، عاد إلى الزمالك في الموسم الماضي بعد إنهاء مشواره الاحترافي في صفوف أهلي جدة السعودي ليلتحق ببيته السابق نادي الزمالك.

وبات شيفو أمل الزملكاوية في استعادة قوة وهيبة مركز الظهير الأيسر بعد فترة من التذبذب في هذا المركز لتذبذب مستوى اللاعبين الذين تولوا مسئوليته في المباريات السابقة، ولا يتوقف دور عبد الشافي على كونه لاعباً مميزاً في هذا المركز وحسب، بل يمتد أيضاً إلى دوره القيادي في توجيه زملائه باعتباره أحد كباتن الفريق الأبيض.

عبد الشافي خلال مسيرته الكروية لعب لـ 4 أندية حيث لعب مع غزل المحلة 43 مباراة، ثم انتقل إلى الزمالك ليشارك في 150 مباراة مع القلعة البيضاء، قبل أن يحترف في أهلي جدة ليشارك مع الفريق السعودي في 113 مباراة، بالإضافة لـ 10 مباريات أخرى في الفت ح السعودي.

ومنذ عودته إلى الزمالك، شارك شيفو في 28 مباراة مع الفريق الأبيض صنع هدفين ولم يسجل، وغيبته الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته في قمة الدوري بالموسم الماضي، لمباريات كثيرة وهامة قبل أن يعود إلى التألق من جديد مع فرسان ميت عقبة.



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