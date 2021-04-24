شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الطائرة تحدد يوم 10 مايو للقاء الزمالك أمام الطيران المؤجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 10 مايو المقبل، موعدا لإقامة مباراة الزمالك أمام الطيران المؤجلة من الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز.

يأتى تأجيل لقاءات الزمالك للأسبوع التالى على التوالى فى ظل مشاركة الفريق الأبيض فى بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس .

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة مسبقا يوم 7 مايو المقبل موعدا لإقامة المباراة المؤجلة بين الزمالك والداخلية فى الجولة الـ18 من مسابقة الدورى، حيث كان من المقرر إقامة هذا اللقاء الاثنين، إلا أنه تم تأجيله بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا.

كما تم تحديد يوم 5 مايو المقبل أيضا موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع سبورتنج المؤجلة من الجولة السابعة عشر .

ويحتل فريق الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب دوري الكرة الطائرة، برصيد 52 نقطة، حيث لعب 18 مباراة فاز فى 17 و خسر لقاء وحيد و يتبقى له لقاء مؤجل.

بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 44 نقطة، حيث لعب 16مواجهة فاز فى 15 و خسر لقاء وحيد و يتبقى له مبارتين مؤجلتان لبعد انتهاء المشاركة فى بطولة أفريقيا.