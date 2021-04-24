شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قدمنا شكوى للكاف ضد الترجى والمولودية.. وكارتيرون يحدد مصير عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، إن الإدارة تقدمت بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن التراخى الذى حدث فى مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الجولة الأخيرة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الفارس الأبيض البطولة رغم الفوز العريض على تونجيث السنغالى.

أضاف السمرى فى تصريحاته لقناة الزمالك، إن لجنة إدارة الزمالك، تقدمت بشكوى للاتحاد الأفريقى للتحقيق فى التراخى الذى حدث فى مباراة الترجى ومولودية الجزائر، موضحًا أنه لم يتم ذكر وجود اتفاق بين الفريقين على خروج المباراة بالتعادل، لأنه فى تلك الحالة سيكون الزمالك مُلزم بتقديم دليل على هذا الاتفاق.

تابع عضو اللجنة التنفيذية بالقلعة البيضاء، أنه من المنتظر أن يبت الاتحاد الأفريقى فى شكوى الزمالك خلال الأيام المقبلة، بعدما يتم التحقيق فيها.

وعلق حسين السمرى على طلب محمد عواد حارس مرمى الفريق بالرحيل بسبب عدم مشاركته، مؤكدًا أن اللاعب عقد جلسة مع اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، وطلب الرحيل عن النادى لعدم المشاركة وتهميشه فى الفريق.

تابع السمرى حديثه، إن اللواء عماد وعد محمد عواد بحل أزمته عن طريق التحدث مع الفرنسى باتريس كارتيرون، لافتًا إلى أن المدير الفنى الوحيد هو صاحب القرار فى الأمور الفنية سواء بمشاركة لاعب أو عدم مشاركته، وإن قرار رحيل عواد من عدمه فى يد كارتيرون أيضًا إلا أن الحديث فى هذا الشأن لن يكون بالوقت الحالى، نظرًا لضغط المباريات التى يعيشها الفريق، وأن تلك الأمور يتم مناقشتها بنهاية الموسم.