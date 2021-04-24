الأهلي وليفربول.. تعرف على أبرز مباريات السبت الكروي بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستكمل الدوريات الأوروبية منافساتها التي شارفت على الانتهاء، في أسبوع جديد مليء بالمباريات الهامة في جميع المنافسات.

ويشهد اليوم السبت، عودة النادي الأهلي لمواجهة إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 13 من عمر بطولة دوري we المصري.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، مواجهة قوية أمام فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات السبت:

دوري WE المصري

إنبي والأهلي - الساعة التاسعة والنصف - أون تايم سبورتس 1

الاتحاد السكندري وبيراميدز - الساعة التاسعة والنصف - أون تايم سبورتس 2

الدوري الإنجليزي

ليفربول ونيوكاسل يونايتد - الساعة الواحدة والنصف - بي إن سبورتس بريميوم 1

وست هام وتشيلسي - الساعة السادسة والنصف - بي إن سبورتس بريميوم 2

ريال مدريد وريال بيتيس - الساعة التاسعة - بي إن سبورتس 1

الدوري التركي

أنطاليا سبورتس وجالاتا سراي - الساعة السابعة والنصف

بارما وكروتوني - الساعة السادسة مساء - بي إن سبورتس 4

الدوري الألماني

ماينز وبايرن ميونيخ - الساعة الثالثة والنصف.

فولفسبورج وبوروسيا دورتموند - الساعة الثالثة والنصف.

الدوري الفرنسي

ميتز وباريس سان جيرمان - الساعة الخامسة مساء.