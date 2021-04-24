شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من موسيماني .. تشكيل الاهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري وموعد المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره إنبي الليلة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 30 نقطة بالمركز الثاني في جدول الترتيب خلف الزمالك المتصدر بـ36 نقطة، لكنه لعب 3 مباريات أقل.

فيما يدخل إنبي المباراة في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ويسعى المارد الأحمر لتجاوز تعثره في الجولة الماضية أمام سموحة وخسارته بهدفين مقابل هدف، وذلك لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على وينقل اللقاء على أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المحلي.

تشكيل الأهلي المتوقع

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، وسط عدد كبير من الغيابات.

ويدفع موسيماني بسعد سمير ورامي ربيعة في الخط الخلفي لتعويض غياب بدر بانون وأيمن أشرف بالإضافة إلى المصاب ياسر إبراهيم.

كما تتجه النية لدى الجنوب أفريقي في الدفع بمحمود كهربا أساسيًا في ظل تذبذب مستوى طاهر محمد طاهر في مركز الجناح.

وإليكم تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الوسط الهجومي: حسين الشحات، محمود كهربا.

الهجوم: محمد شريف.