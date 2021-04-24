بطولة إنكلترا: خطأ لينو يهدي ايفرتون فوزه الأول في ملعب أرسنال منذ 1996

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لندن : تسبب الحارس الألماني بيرند لينو في سقوط فريقه أرسنال على أرضه أمام إيفرتون للمرة الأولى منذ 1996 حين أهدى الضيوف هدف الفوز 1 صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبدا إيفرتون في طريقه للتعادل الرابع توالياً ما كان سيقضي الى حد كبير على آماله بالمشاركة القارية الموسم المقبل، لكن لينو أهداه الفوز الأول في ملعب "المدفعجية" منذ 20 كانون الثاني/يناير 1996 (2 1) حين أخطأ في التعامل مع عرضية للبرازيلي ريتشارليسون فحول الكرة في شباكه (76).

وبهذا الفوز الأول لإيفرتون في آخر ست مراحل، رفع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رصيده الى 52 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة فقط خلف جاره اللدود ليفربول حامل اللقب الذي يلتقي السبت ضيفه نيوكاسل.

لكن لا يزال أمام إيفرتون الذي كان متصدراً للدوري في أوائل الموسم قبل تراجع نتائجه، اختبارات صعبة في المراحل الخمس الأخيرة، أبرزها ضد وست هام الخامس في المرحلة الخامسة والثلاثين ومانشستر سيتي المتصدر في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.