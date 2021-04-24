شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لغسل أحزان الكأس أمام بيراميدز الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدف دون رد في دور الـ 16 لكأس مصر ليودع البطولة، فيما تأهل بيراميدز لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية عقب فوزه على نكانا الزامبى بهدف دون رد.

وشهد أخر ظهور لزعيم الثغر في الدوري فوزاً على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين في الجولة السابعة عشرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع غزل المحلة بهدفين مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

من جهته طالب حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه بغلق صفحة وداع الكأس ومصالحة الجماهير الغاضبة عن طريق خطف النقاط الثلاث الليلة وتكرار الفوز على بيراميدز بعد الفوز في موقعة الدور الأول للحفاظ على تواجدهم بالمربع الذهبى للمسابقة.

وفى المقابل يسعى المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، لتحقيق الانتصار الليلة بعد التعادل مع المقاصة وغزل المحلة فى آخر مباراتين بالدوري في ظل استعادة نغمة الانتصارات بالكونفدرالية.