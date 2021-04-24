شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر لليد اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى العاشرة مساء اليوم السبت، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 على صالة حسن مصطفى.

وتأهل فريق الأهلى إلى دور النهائى بالفوز على الزهور أمس 33/32، بينما تأهل الزمالك بالفوز على هليوبوليس 30/29.

ويحضر نهائيات مسابقات اليد أعضاء مجلس إدارة الناديين وبعض من أسر اللاعبين فقط، فى ظل عدم حضور الجماهير، وفقا لقرار اتحاد اللعبة.

وتُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت إقامة مباراة فاصلة بعد تعادل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.