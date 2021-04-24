شكرا لقرائتكم خبر عن ذكري تأسيس النادي الأهلي .. عمر لطفي بك أطلق الإمبراطورية الرياضية منذ 114 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحل اليوم السبت 24-4-2021 ذكرى تأسيس النادي الأهلي 114، فالنادي الأهلي هو الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات. كانت فكرة لعمر لطفي بك، استقبلها رجال مصر الشرفاء بحماس، وإن هي إلا بضع سنوات حتى أصبح نادي الوطنية سفيرًا فوق العادة لرفع راية بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية في كافة الألعاب الرياضية. كل عام وأنت زين النوادي ❤️.

الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن بدر بانون، لاعب الفريق، حصل على راحة من مران أمس، بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني.

وقال أبو عبلة إن الجهاز الفني فضل منح بدر بانون راحة بسبب ضغط المباريات، ووفقًا للبرنامج الذي يتم تنفيذه مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في المباريات الأخيرة تجنبًا للإجهاد. ,كان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل.