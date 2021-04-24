شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع سعر الدولار في السودان بداية تعاملات السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفع سعر الدولار في السودان، بداية تعاملات السبت 24 أبريل 2021، في السوق السوداء، فيما استقر لدى البنك المركزي.



وعاودت العملة المحلية في السودان، التراجع أمام سلة العملات الأجنبية بعد نحو شهرين من التحسن أعقاب تخفيض الحكومة الانتقالية قيمة الجنيه إلى نحو 7 أضعاف.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك في السودان.

واستقر سعر الدولار الأمريكي لدى بنك السودان المركزي، عند 381.76 جنيه للشراء، و383.67 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية إلى 391 جنيها، مقابل نحو 388 جنيها أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها السودان، تواصل المؤسسات الدولية دعمها للخرطوم من خلال تخفيف وإلغاء الديون.

المفاجأة جاءت هذه المرة من البنك الأفريقي للتنمية الذي قدم "هدية" للشعب السوداني خلال شهر رمضان بتصفية بعض الديون.

وأعلن بنك التنمية الأفريقي، عن موافقة مجلس إدارة المجموعة، على خطة لتصفية متأخرات السودان لديه، البالغة 413 مليون دولار.

ويمثل هذا القرار استجابة لدعوة واشنطن، وصندوق النقد الدولي، في بداية الشهر الجاري، إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان.

واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي ليصل إلى 459.56 جنيه للشراء و 461.85 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية إلى 465 جنيها، مقابل نحو 460 جنيها أمس.

وعن سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، ظل ثابتا عند مستوى 532 جنيه للشراء و 534.66 جنيه للبيع.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 550 جنيها، مقابل نحو 540 جنيها، أمس.

وظل سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم السبت، مستقرا عند 101.81 جنيه للشراء، و 102.32 جنيه للبيع، فيما ارتفع متوسط سعره لدى السوق الموازية إلى 104 جنيهات.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، عند 103.94 جنيه للشراء و 104.46 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند نحو 106 جنيهات.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، عند 1260.78 جنيه للشراء و 1267.09 جنيه للبيع.