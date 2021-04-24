الزمالك يجدد عقود نجوم اليد خلال أيام.. والأحمر يتصدر القائمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقود نجوم اليد خلال أيام.. والأحمر يتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينهى مسئولو نادى الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، أزمة انتهاء عقود عدد من لاعبي فريق كرة اليد بالنادي، بعد الاستقرار على تجديد عقود هؤلاء اللاعبين خلال أيام قليلة، خاصة أنها ستنتهي بشكل رسمي نهاية شهر إبريل الجارى، وبالتالي يجب توقيع عقود جديدة معهم لأن هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر.
ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بتجديد عقود عدد من لاعبي فريق كرة اليد خلال الأيام المقبلة، فى مقدمتهم أحمد الأحمر نجم المنتخب الوطني وأسطورة اللعبة، بالإضافة إلى كل من محمد رمضان هتلر، ومحمد على، ووسام نوار، ومصطفى خليل، وهشام السبكي، وأحمد حسام وعلي هشام.
ويعقد مسئولو الزمالك جلسات خاصة مع اللاعبين المذكورين خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على صيغة تجديد العقود وطريقة صرف مستحقاتهم المتأخرة، بهدف الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الحاصد مؤخرا للقب دوري المحترفين على حساب غريمة التقليدي النادي الأهلي، ووجه مسئولو الأبيض الشكر لكافة لاعبي فريق اليد بعد حصد اللقب رغم الأزمات المالية التى تعرضوا لها وتأخر مستحقاتهم لأسباب خارجة عن إرادة النادي.