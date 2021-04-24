شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقود نجوم اليد خلال أيام.. والأحمر يتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى مسئولو نادى الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، أزمة انتهاء عقود عدد من لاعبي فريق كرة اليد بالنادي، بعد الاستقرار على تجديد عقود هؤلاء اللاعبين خلال أيام قليلة، خاصة أنها ستنتهي بشكل رسمي نهاية شهر إبريل الجارى، وبالتالي يجب توقيع عقود جديدة معهم لأن هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بتجديد عقود عدد من لاعبي فريق كرة اليد خلال الأيام المقبلة، فى مقدمتهم أحمد الأحمر نجم المنتخب الوطني وأسطورة اللعبة، بالإضافة إلى كل من محمد رمضان هتلر، ومحمد على، ووسام نوار، ومصطفى خليل، وهشام السبكي، وأحمد حسام وعلي هشام.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسات خاصة مع اللاعبين المذكورين خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على صيغة تجديد العقود وطريقة صرف مستحقاتهم المتأخرة، بهدف الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الحاصد مؤخرا للقب دوري المحترفين على حساب غريمة التقليدي النادي الأهلي، ووجه مسئولو الأبيض الشكر لكافة لاعبي فريق اليد بعد حصد اللقب رغم الأزمات المالية التى تعرضوا لها وتأخر مستحقاتهم لأسباب خارجة عن إرادة النادي.

فى سياق آخر، قام مسئولو الزمالك بصرف جزء من مقدمات عقود لاعبي فريق كرة القدم، منذ ساعات، لتحفيز اللاعبين، وإنهاء جزء من أزمة المستحقات القديمة، مع منح اللاعبين وعد بصرف كافة مستحقاتهم على دفعات خلال المرحلة القادمة، ومطالبتهم بالتركيز داخل المستطيل الأخضر لمواصلة مسيرة الانتصارات المحلية.