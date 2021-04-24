شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي الليلة.. شريف يقود الهجوم وعودة بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل المتوقع أن يخوض مباراته ضد إنبي الليلة، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع، وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

ويدخل فريق الأهلي اختبارا جديدا في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت عندما يحل ضيفا على إنبي ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي يركز خلالها كلا الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة الأهلي الذي يرغب في الخروج بالثلاث نقاط منها في ظل المنافسة على تصدر جدول المسابقة.

ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات، بعد الهزيمة المفاجئة من سموحة في المباراة الماضية، والتي حرمت الفريق الأحمر من اعتلاء صدارة الدوري، ويبحث تجاوز تلك المباراة من خلال تصحيح الوضع في مباراة الليلة ضد إنبي، من أجل استغلال مؤجلاته في التربع على قمة الدوري.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سموحة، خاصة الأخطاء الدفاعية في التمركز والاندفاع للأمام وعدم التعامل الجيد مع الكرات الطولية، والتي وقع فيها لاعبيه أمام سموحة وكلفت النسور الحمر تلقي أول هزيمة بالدوري وفقدان 3 نقاط مهمة في مشواره لاعتلاء الصدارة.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة نسيان أحداث مباراة سموحة والتركيز على تقديم مستوى قوي في مباراة إنبي الليلة، وضرورة تحقيق الفوز دون النظر إلى هوية المنافس أو الإجهاد الذي يعاني منه الفريق الأحمر بسبب ضغط المباريات، وضرورة تسجيل الأهداف مبكرا حتى لا يتكرر سيناريو مباراة سموحة.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى وعدم تكرار مسلسل إهدار الفرص الذي حدث في مباراة سموحة، بعدما أهدر لاعبي الأهلي عدة فرص خاصة في الشوط الأول، وكانت نتيجة ذلك خسارة المباراة، حيث حذر موسيماني اللاعبين من التهاون أمام المرمى.

في المقابل، يسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا إقامة المباراة على ملعبه بسبب تعود لاعبيه على أجواء اللعب على ملعب بتروسبورت، بعكس الأهلي الذي لا يفضل اللعب في الملاعب ذات المساحات الضيقة، وهو ما يحاول إنبي للاستفادة منه في تضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي.

ويتطلع حلمي طولان، المدير الفني لإنبي لتقديم مستوى قوي أمام الأهلي واستغلال هزيمة الفريق الأحمر الأخيرة في أن تكون ضغط على لاعبيه يستغلها الفريق البترولي في محاولة تهديد مرماه، ولكنه يخشى من انتفاضة الأهلي، بعد الخسارة في المباراة الماضية في أن يشكل ضغط كبير على لاعبيه في موقعة الليلة.