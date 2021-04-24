شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يختتم ودياته الليلة أمام القناة قبل مواجهة أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت آخر مبارياته الودية حينما يواجه القناة باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

وواجه الطلائع نظيره الشمس مساء الخميس وفاز بهدفين دون رد ودياً ثم واجه الانتاج الحربى مساء الجمعة على أن يختتم ودياته اليوم، السبت، بمواجهة القناة، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان، وذلك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.