شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الاتحاد السكندرى يهزم بيراميدز بالقاضية فى الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز اليوم، السبت، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين سيكون عنوانها الأبرز بالنسبة للعميد تكرار الفوز وتأكيد التفوق على فريقه السابق، فيما سيكون هدف بيراميدز هو استغلال نشوة الفوز الأخير على نكانا الزامبي بالكونفدرالية وتعزيز فرص التأهل لربع نهائي البطولة القارية.

وفي لقاء الدور الأول بين الفريقين، حقق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على حساب بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 33، وتعادل عمار حمدي لنادي الاتحاد بهدف رائع بعدما مر من الدفاع بمجهود فردي وسدد على يسار شريف إكرامي حارس بيراميدز في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني حصل رمضان صبحي لاعب بيراميدز على ركلة جزاء سددها عبد الله السعيد وتصدى لها محمد صبحي حارس الاتحاد المعار من الزمالك، وعاد رمضان ليحصل على ركلة جزاء أخرى ولكن حكم المباراة ألغاها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «الـVAR»، وفي هجمة مرتدة سجل خالد الغندور هدف الاتحاد الثاني برأسية رائعة في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد 2-1 ويحصل على أول 3 نقاط في مشواره بالدوري تحت قيادة حسام حسن، بينما بقى بيراميدز بدون رصيد.