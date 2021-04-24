شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وإنبي .. موسيماني يعلن قائمة فريقه ويستبعد بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومصطفى شوبير ومحمد حسام وأحمد نبيل.